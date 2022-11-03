В Рязани на трех улицах проведут ночную уборку

В ночь на понедельник, 7 ноября, в Рязани проведут уборку на трех улицах. Об этом пишет 62INFO.ru со ссылкой на мэрию города.

Работы пройдут на улицах Урицкого, Татарская и Ленинского Комсомола. Уберут грунтовые наносы и смет.

Как отмечает РИА «7 новостей», в план работы могут внести изменения из-за погодных условий.

Ранее, 13 октября, дорожные службы провели усиленную очистку улиц Якутска от снега. В ликвидации последствий ночного снегопада задействовали 51 единицу техники, в дневное время численность техники достигла 70.