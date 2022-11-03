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Двое пострадали в ДТП на трассе в Тверской области

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Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла в Зубцовском районе Тверской области в четверг, 3 ноября. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

На 204-м километре автодороги М-9 «Балтия» столкнулись легковушки Toyota и Suzuki. Первая не уступила дорогу при повороте налево.

В результате столкновения травмы получил водитель Toyota и его пассажирка. Оба были госпитализированы.

2 ноября в Рязанской области автомобиль ВАЗ-2110 съехал в кювет и перевернулся в Касимовском районе. Четыре человека погибли. По данным Госавтоинспекции, 43-летняя женщина-водитель не выбрала безопасную скорость движения.

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