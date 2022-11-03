В Калужской области после реконструкции открыли мост через реку Жиздра

В Козельском районе Калужской области после реконструкции открыли мост через реку Жиздра. Об этом в Telegram-канале сообщил в четверг, 3 ноября, региональный минтранс.

Как уточняет газета «Весть», протяженность моста — почти 500 м.

В рамках работ отремонтировали 11 опор. Также был проведен монтаж пролетных строений, установлены очистные сооружения и отбойники, уложен асфальт.

Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили в Якутске. Ремонт проводился на 27 улицах.