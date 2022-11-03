Жителя Крыма обвинили в убийстве пенсионерки за отказ занять 500 рублей

Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в разбое и убийстве. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 мая в селе Маленьком. В доме своей 86-летней знакомой обвиняемый распивал алкоголь. Мужчина попросил у женщины занять ему 500 рублей, она отказалась. После этого он ударил пенсионерку по голове металлическим колпаком от газового баллона несколько раз.

Мужчина похитил из дома знакомой 146 тыс. рублей. Он скрылся с места преступления, однако жители соседних домов смогли задержать его. Пенсионерку госпитализировали, но медики не смогли спасти ее.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») УК РФ.

Дело рассмотрит Верховный суд Крыма.

2 ноября сообщалось, что мужчина на фоне ревности убил сотрудницу школы в Рыбинске. По предварительной информации, у местного жителя Владимира Каюрова произошел конфликт с сожительницей — секретарем директора школы. Мужчина пришел в школу с ножом и зарезал ее. Предварительно, ранение также получила завуч.