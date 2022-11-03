В Орловской области обезвредили снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Орловской области. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в поселок Долгое, где изъяли и обезвредили в специально установленном месте одну гранату времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 октября, сообщалось об обнаружении боеприпасов времен Первой мировой войны в поселке Комсомолец в Тамбовской области. На снарядах выявлены следы сильной коррозии и механические повреждения.