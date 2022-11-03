Синоптик рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег

В воскресенье, 6 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается первый снег. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в первой половине дня к Петербургу подойдет атмосферный фронт. Он принесет осадки в виде мокрого снега, которые затем перейдут в дождь, пишет ИА FlashNord.

Кроме того, прогнозируется, что 4 и 5 ноября будут очень холодными. Днем ожидается +1...+3 градуса.

При этом 6 ноября ожидается незначительное потепление, отмечает 78.ru.

«Потепление 6 октября незначительное, но до +5 градусов температура воздуха вечером может повыситься», — сообщил Колесов.

Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установление снежного покрова и устойчивой морозной погоды ожидается в Москве не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.