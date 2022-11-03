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МАГАТЭ провело вторую ротацию находящихся на Запорожской АЭС экспертов
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МАГАТЭ провело вторую ротацию находящихся на Запорожской АЭС экспертов

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Фото: TASS/EPA/CHRISTIAN BRUNA
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МАГАТЭ провело вторую ротацию экспертов, находящихся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси.

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«Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупной АЭС, расположенной в центре зоны боевых действий», — сказано в официальном заявлении Гросси на официальном сайте МАГАТЭ.

Прибывшая на территорию ЗАЭС новая группа из четырех экспертов стала третьей на электростанции за последние два месяца.

Днем ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева. Руденко также подчеркнул, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.

Сотрудники МАГАТЭ находятся на электростанции с начала сентября. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории Запорожской атомной электростанции украинскими националистами. Тогда руководитель МАГАТЭ предложил сформировать защитную зону вокруг ЗАЭС.

Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с Рафаэлем Гросси заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС. В свою очередь, Гросси сообщил, что он лично прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС.

Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство России распорядилось создать Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция».

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