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Статус ветерана боевых действий для добровольцев рассмотрят в Госдуме на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев планируют рассмотреть в Госдуме (ГД) на следующей неделе, заявил 3 ноября глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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«На следующей неделе постараемся рассмотреть во всех трех чтениях», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов, включая спикера СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера СФ, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, внесли в Госдуму законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Инициатива предлагает установить также статус инвалида боевых действий добровольцам, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.

Авторы инициативы уточнили, что порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять правительство РФ, которое 26 октября поддержало идею о подобном законопроекте.

Ранее, 1 ноября, начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов сообщил, что более 15 тыс. человек записались в российские добровольческие отряды с начала спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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