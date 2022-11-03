Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в политизированности

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН показал свою политизированность в ходе рассмотрения восьмого периодического доклада РФ. Об этом в четверг, 3 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тональность и содержание заключительных замечаний не оставляют сомнений в политизированности и ангажированности подходов экспертов в отношении Российской Федерации», — сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

КПЧ, по ее словам, в своих замечаниях к докладу представил инсинуации в адрес РФ, заявляя о якобы совершаемых Россией нарушениях прав человека в Крыму, Чеченской Республике и Южной Осетии, а также выдвинул обвинения на принимаемые Россией меры по борьбе с терроризмом.

Она добавила, что российская сторона разочарована решением комитета проигнорировать неоднократные обращения России с просьбой перенести защиту доклада на более поздние сроки из-за организационно-технических трудностей, которые не позволили российской делегации прибыть на заседание в Женеву.

«В результате комитет рассмотрел доклад в заочном порядке, то есть в отсутствие национальной делегации. Столь настойчивая поспешность тем более вызывает недоумение в условиях, когда сохраняются проблемы с задолженностью представления докладов и их защиты со стороны других государств-участников», — подчеркнула Захарова.

Особое сожаление, по мнению официального представителя МИД РФ, вызывает то, что КПЧ ретранслировал представляемые Западом фейки о якобы совершаемых российскими военными правонарушениях в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Захарова заключила, что выбранная комитетом позиция доказывает готовность его экспертов «встроиться в развязанную «коллективным Западом» кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене».

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и СБ ООН. Российский лидер в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что единство человечества не может строиться по команде «делай как я», «будь как я». По его словам, структуре ООН и СБ ООН стоит отражать разнообразие в регионах.

В апреле Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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