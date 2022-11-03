Маск лишил сотрудников Twitter общекорпоративного выходного дня

Новый владелец социальной сети микроблогов Twitter Илон Маск отменил дополнительный выходной для сотрудников. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Маск удалил из календарей работников Twitter Inc. ежемесячный общекорпоративный день отдыха, который был введен в период пандемии. Его исключение — еще один выпад Маска в сторону существующей корпоративной культуры в компании, которая его не устраивает.

Маск также планирует отменить возможность удаленной работы в Twitter и заставить сотрудников без серьезных показаний к такому режиму труда вернуться в офисы на полный рабочий день.

Подобные действия Маска согласуются с его заявлениями о грандиозных планах сделать сервис самым достоверным источником информации в мире, «независимо от политических пристрастий», о чем он высказался 2 ноября.

31 октября он также распустил совет директоров соцсети Twitter, став единоличным директором компании. При этом позднее заявил, что решение о роспуске совета директоров является временным.

27 октября бизнесмен закрыл сделку по покупке компании и возглавил Twitter. Решение о его приобретении он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

На следующий день предприниматель анонсировал создание совета модерации контента в соцсети.