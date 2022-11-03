Байден и Эрдоган проведут встречу на полях саммита G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден договорились о проведении встречи на полях саммита «группы двадцати» (G20), который пройдет на Бали в середине ноября. Об этом заявил 3 ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему всё объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризисные ситуации, с помощью дипломатии лидеров», — цитирует Калына телеканал CNN Turk.

29 октября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден будет участвовать в саммите G20.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября заявил на брифинге, что он не приедет на саммит G20, если в нем будет участвовать российский лидер Владимир Путин.

В тот же день американский предприниматель Илон Маск подтвердил свое присутствие на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20. Маск должен выступить на мероприятии для мировых лидеров в качестве спикера на конференции G20 с темой «Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций».

Ранее, 11 октября, Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии. Он заявил, что был бы готов обсудить с российским коллегой вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

31 октября президент России заявил о том, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Путин и Зеленский получили приглашения на саммит.