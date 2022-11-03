Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных
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- Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных
Из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ в четверг, 3 ноября.
«Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве.
Военных доcтавят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — передает «Газета.Ru».
Об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «107 на 107» сообщал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ранее этим же днем.
До этого, 29 октября, Пушилин также рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле «50 на 50». Он отметил, что Киеву в основном отдают военнослужащих ВСУ.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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