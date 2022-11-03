Президент Украины Зеленский заявил, что не станет участвовать в G20, если там будет Путин
- Новости
- Мир
- Президент Украины Зеленский заявил, что не станет участвовать в G20, если там будет Путин
Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября заявил на брифинге, что откажется от участия в саммите G20, если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.
Зеленский уточнил, что это как его личная, так и государственная позиция.
31 октября Путин заявил о том, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МИД Индонезии пока подтверждает участие в саммите только 17 глав государств. Однако внешнеполитическое ведомство не стало раскрывать, кто из лидеров стран еще не дал ответ.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.