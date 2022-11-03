Партия Макрона запустит рекламную кампанию на фоне снижения его популярности

Во Франции планируют развесить более 200 тыс. плакатов в рамках рекламной кампании партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне падения рейтинга главы государства. Об этом сообщила 3 ноября радиостанция Franceinfo.

Также для того, чтобы привлечь в свои ряды новых членов, на следующей неделе по всей Франции будут распространены 500 тыс. листовок с изображением крупного портрета президента и надписью «Присоединяйтесь к партии Эммануэля Макрона!».

На них кроме того будут перечислены меры, которые правительство страны намерено предпринять для поддержки покупательной способности французов, а также сдерживания роста цен на газ и электричество, скидок на бензин, индексации соцвыплат на 4% и другие.

Согласно опросу Elabe, опубликованному в четверг, действия своего президента поддерживает всего 32% населения Франции, что на 6% ниже, чем за последние месяцы. Это наиболее низкий показатель с начала пандемии коронавируса.

21 октября сообщалось, что рейтинг популярности Макрона упал за последний месяц на 7% и составил 36%, а популярность премьер-министра страны Элизабет Борн снизилась на 10 процентных пунктов, составив 41%. Опрос граждан страны также показал, что более половины французов (71%) недовольны действиями правительства в борьбе с топливным кризисом. Еще 32% респондентов назвали действия властей в данной ситуации «очень плохими». А более 30% опрошенных выразили мнение, что в после перезибрания на пост президента глава государства стал менее внимателен к народу.

17 сентября несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа и потребовали отставки Макрона. Протестующие откликнулись на призыв движения «Патриоты» и собрались на площади Пале-Рояль. Помимо отставки главы государства звучали требования выйти из Евросоюза и НАТО.

7 сентября стало известно о результатах опроса об отношении французов к антироссийским санкциям. 72% опрошенных заявили, что поддерживают их введение. Но при этом 74% респондентов признались, что считают ограничения неэффективными.