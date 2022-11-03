США не планируют размещать в Корее новые стратегические вооружения

США пока не планируют размещать на постоянной основе новые стратегические силы на Корейском полуострове, заявил 3 ноября глава Пентагона Ллойд Остин.

Он подтвердил, что недавно США перебросили истребители пятого поколения для учений в воздушном пространстве Юной Кореи и, время от времени, проводят учения.

«У нас в настоящее время нет планов изменить перманентное размещение <...> сил [США] на [Корейском] полуострове. Никакого нового размещения стратегических сил на перманентной основе. Но вы увидите переброску средств туда и оттуда на ротационной основе», — заявил он журналистам в ходе совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом по итогам консультаций в Пентагоне.

Он также не согласился с тем, что продолжение КНДР ракетных запусков говорит о том, что США и Южная Корея «потерпели неудачу» в плане сдерживания Северной Кореи совместными учениями.

«Я считаю, что [совместные учения] их удерживают от нападения на Южную Корею. И я также считаю, что их удерживают от применения ядерного заряда как на полуострове, так и против <...> США», — отметил Остин.

Ранее в четверг стало известно, что власти КНДР назвали решение США и Южной Кореи продлить совместные учения ВВС Vigilant Storm «крайне опасным» выбором и «огромной ошибкой». Совместные учения Vigilant Storm должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября, однако на фоне многочисленных запусков ракет со стороны КНДР союзники приняли решение их продлить. По данным журнала Flying, в учениях участвует более 240 самолетов и тысячи военнослужащих США и Южной Кореи.

2 ноября Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности.

5 октября сообщалось, что США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на очередной запуск баллистического снаряда Северной Кореей.