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В центре Москвы произошла массовая драка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта на Дубининской улице в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе московского главка МВД «Известиям».

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о конфликте около дома № 57.

«На место прибыли сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта и его участники», — говорится в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о массовой драке в столице.

25 октября на юго-западе столицы были задержаны 29 мигрантов после массовой драки. «Известия» выяснили, что конфликт между двумя группами рабочих вспыхнул на стройке на Мичуринском проспекте. Причиной инцидента рабочие назвали личные неприязненные отношения. Пострадавших в результате драки нет. Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

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