Жерар Пике объявил о завершении карьеры футболиста

Защитник испанского клуба «Барселона» Жерар Пике объявил о том, что покидает команду и завершает карьеру футболиста. 3 ноября 35-летний спортсмен опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором вспомнил о том, как он мечтал стать футболистом с самого детства.

На записи Пике сначала смотрит видео со своим участием из академии каталонской команды и вспоминает детские годы, а затем приезжает на домашний стадион «Камп Ноу».

«Вы, болельщики, дали мне всё. Теперь, когда все детские мечты сбылись, я хочу сказать, что принял решение. Пора заканчивать свой путь. Я всегда говорил, что для меня нет никаких команд, кроме «Барселоны». Так и будет. В субботу я проведу свой последний матч на «Камп Ноу», — заявил он.

Знаменитый испанский игрок заявил, что теперь он станет обычным болельщиком, но продолжит поддерживать команду, за которую играл 14 лет. И передаст любовь к «Барселоне» своим детям. В последний раз он выйдет на поле 5 ноября против «Альмерии» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Будучи в составе каталонского клуба, защитник восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз становился обладателем Кубка страны и шесть раз — Суперкубка, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

2 июня газета El Periodico сообщила, что колумбийская певица Шакира рассталась с защитником каталонского футбольного клуба «Барселона» из-за измен спортсмена. Отмечалось, что в последнее время Пике часто посещал ночные клубы. Репортеры замечали спортсмена, выходившего из заведений поздней ночью, несмотря на утренние тренировки. Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. У пары двое сыновей.