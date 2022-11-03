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Хуснуллин: восстановить движение по правой стороне Крымского моста планируется 20 декабря

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Запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 3 ноября.

«Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем: 5 декабря — по одной полосе, 20 декабря — по другой, полностью», — сказал он.

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Хуснуллин подчеркнул, что на сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. Кроме того, по его словам, монтаж новых пролетных конструкций начнется 5 ноября. Для этого в рекордные сроки было изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов в Тюмени, Воронеже и Кургане.

Вице-премьер РФ также отметил, что продолжается реверсивное движение по одной из веток железнодорожного пути.

25 октября сообщилось, что работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года. За день до этого Хуснуллин рассказал, что на Крымском мосту началась сборка новых пролетов автомобильной части. По его словам, большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста уже завершена.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

В ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Тогда же стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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