Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил 3 ноября о необходимости дальнейшей всесторонней поддержки Украины.

«Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину. <...> У нас есть моральный долг поддержать их. Мы должны продолжать поддерживать Украину, поддерживать поставками оружия», — заявил он журналистам в Мюнстере (Германия) на встрече глав МИД стран G7 («большой семерки»).

Боррель также указал, что не менее важным является оказание финансовой и экономической помощи Украине со стороны ЕС.

25 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Она подчеркнула, что Украина уже получила от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

21 октября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит увеличивать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине. Он также указал, что ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Киеву.

14 октября газета Politico сообщила, что резервный фонд ЕС, созданный для возмещения странам стоимости оружия, поставляемого на Украину, не справляется с потоком входящих запросов. По данным издания, фонд был создан через несколько дней после начала спецоперации РФ, чтобы страны, которые поставляют Киеву оружие, могли возместить часть расходов на вооружение.

Изначально бюджет фонда составлял €500 млн. Тогда предполагалось, что фонд сможет покрыть 85% расходов. Затем бюджет был увеличен до €1,5 млрд, но вместе с этим возросло и количество запросов на возмещение. В результате, как подсчитал Брюссель, оказалось, что фонд может покрыть только около 46% расходов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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