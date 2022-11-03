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Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с Путиным

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Фото: РБК
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Главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову пришлось сидеть на совещании с участием президента России Владимира Путина без света из-за отключения 3 ноября электричества в башнях «Москва-Сити».

Освещение в кабинетах министров пропало во время разговора с главой государства, который проходил в формате видеоконференции. В результате Мантуров и Решетников какое-то время были вынуждены сидеть в темноте.

Как отмечает РБК, это было заметно во время видеотрансляции, когда на плазменном экране президента появились черные квадраты на тех сегментах, где находились изображения глав Минэкономразвития и Минпромторга.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что после того, как в башне квартала «Москва-Сити» сработала сигнализация, три высотки комплекса остались без света. По данным «Известий», в зданиях не работали пять лифтов. В одном из них застряли четыре человека.

В это же время проходило совещание президента России с правительством. Когда министр экономического развития Решетников подключился к заседанию из башни «Москва-Сити», глава государства выразил надежду, что ремонтные работы не помешают тому выступить с докладом об инвестициях. В 18:58 электроснабжение было полностью восстановлено.

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