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В Турции отметили конструктивный подход Путина в ситуации с зерновой сделкой

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Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 3 ноября, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход при решении проблем вокруг зерновой сделки.

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«Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] провел переговоры с господином Путиным. Мы увидели, что господин Путин занял конструктивную позицию. По истечении 20 дней эти соглашения необходимо снова продлить <...> Мы всегда говорим, что весь мир нуждается в российском зерне и удобрениях», — отметил Чавушоглу по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.

В свою очередь, Столтенберг поблагодарил Турцию за усилия по зерновой сделке.

«Если бы это зерно не попало на рынки, цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей. НАТО призывает продлить и расширить эту инициативу», — отметил генсек НАТО.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

3 ноября Россия возобновила свое участие в черноморской зерновой инициативе, так как Москве предоставили достаточные гарантии безопасности.

Путин уточнил, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вопрос о продлении зерновой сделки, заключенной 22 июля на 120 дней, решится в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая российскую часть соглашения. В частности, пункт по вывозу российского продовольствия и удобрений практически не реализуется. По его словам, вопрос продления договора будет рассмотрен до 18 ноября.

Продовольственная сделка была заключена в июле в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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