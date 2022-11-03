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Морозы до -20 градусов придут в Приангарье в ближайшие дни

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В Иркутской области в ближайшие выходные дни столбики термометров будут опускаться в дневные часы до –12 градусов, а в ночные — до –20 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

Так, в пятницу, 4 ноября, в северных районах температура при прояснениях ночью составит –22 градуса, днем будет –2, местами до –9 градусов. При этом местами пройдет небольшой снег и ветер порывами до 14 м/с.

В субботу, 5 ноября, незначительно потеплеет. Ночью температура будет опускаться до –10 градусов, а в дневные часы — подниматься до +6 градусов.

В воскресенье, 6 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер порывами до 13 м/с, температура ночью при прояснении до –18 градусов, а днем местами до –9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установление снежного покрова и устойчивой морозной погоды ожидается в столице не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.

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