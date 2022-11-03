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Пиняев и Сычевой впервые попали в список сборной России по футболу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Сборная России по футболу огласила расширенный список игроков для участия в товарищеском матче с Таджикистаном. Его опубликовал 3 ноября Российский футбольный союз (РФС).

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На ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который пройдет под руководством главного тренера Валерия Карпина, впервые вызваны полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, отмечает «Спорт-Экспресс».

В число вызванных вратарей вошли Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Сергей Песьяков («Ростов»).

В списке защитников числятся 13 игроков: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Александр Солдатенков («Крылья Советов») и Мингиян Бевеев («Урал»).

В состав полузащитников вызваны 16 человек: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба — «Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба — «Спартак») и Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающими в команде будут Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак») и Владимир Сычевой («Оренбург»).

28 октября стало известно, что сборная России сыграет 17 ноября с Таджикистаном в Душанбе. Это будет первая встреча в истории двух национальных команд.

До этого, 24 сентября, сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1.

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