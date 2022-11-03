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МИД РФ обвинил Белый дом в срыве диалога по информбезопасности

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Нынешняя администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за срыв диалога с Россией по международной информационной безопасности. Об этом заявил 3 ноября и.о. директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов в интервью журналу Newsweek.

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«Мы рассматривали данный формат как один из кирпичиков в диалоге по стратегической стабильности. Видели возможности для деполитизированного разговора, нейтрализации растущих угроз со стороны информпреступности, регулярно отвечали — в отличие от американских ведомств — на поступавшие запросы», — приводится ответ Люкманова на сайте дипведомства.

Однако в марте США в одностороннем порядке, отметил дипломат, свернули работу экспертной межведомственной группы «Кремль – Белый дом», которая действовала под эгидой советов безопасности двух стран для исполнения договоренностей саммита в Женеве между РФ и США, проходившего в 2021 году.

По его словам, главный риск отсутствия диалога по информационной безопасности — это дальнейшее нагнетание напряженности и ее перерастание в полноценное межгосударственное противостояние, в том числе с использованием обычных средств ведения конфликтов — вплоть до взаимного уничтожения двух стран. Как подчеркнули в МИД РФ, эта перспектива реальна с учетом множества технических уязвимостей в современном цифровом пространстве, которые позволяют проводить диверсии анонимно или «под чужим флагом».

25 октября замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин отметил, что США не скрывают, что используют методы кибервойны и проводят наступательные кибероперации против России, задействовав для этого прежде всего IT-армию Украины.

Представитель России также указал, что масштабы киберагрессии только подтверждают, что она ведется скоординированно властями западных стран с привлечением хакерских сообществ.

До этого, 15 августа, американская компания Microsoft указала на то, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, которая якобы была создана в России и направлена на граждан и организации стран НАТО. Кроме того, в корпорации указали, что хакерские атаки РФ якобы совершались и против госсектора Украины, хотя эта страна и не является приоритетом для Североатлантического альянса.

После, 31 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что корпорация Microsoft давно перестала быть частной компанией и действует по указке силовых структур США. По словам дипломата, данной компании не стоит выдумывать себе вымышленных угроз в виде русских хакеров, так как подобные им сообщества давно существуют в самих США в виде официальных властей.

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