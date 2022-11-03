Северный завоз завершили в Красноярском крае

Во все населенные пункты Красноярского края доставили необходимый объем горюче-смазочных материалов и угля. Северный завоз завершен, навигация в районах Крайнего Севера закрыта.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, в этом году из регионального бюджета на обеспечение отдаленных районов ресурсами выделили более 8 млрд рублей. В рамках северного завоза в Енисейский, Северо-Енисейский, Таймырский, Туруханский, Мотыгинский и Эвенкийский районы доставили порядка 82 тыс. т ГСМ и около 132 тыс. т угля. По автозимникам планируется привезти в отдаленные северные поселки еще порядка 8 тыс. т топлива.

Глава Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов по Красноярскому краю Антон Нарчуганов рассказал, что свои коррективы в навигацию этого года внесло аномальное обмеление Енисея. Часть грузов, которую планировали отгружать в Красноярском порту, пришлось перенаправить в Лесосибирский порт.

Впрочем, несмотря на это, северный завоз был выполнен в установленные сроки.

Агентство поясняет, что во время ежегодного северного завоза в отдаленные поселки доставляют ГСМ и уголь. Это происходит в два этапа: в период навигации с мая по октябрь по реке и автозимниками с декабря по апрель.