В ЛНР заявили об уничтожении любого скопления состава ВСУ на сватовском направлении

Любое скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении незамедлительно уничтожается. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Мы находимся в оборонно-наступательных действиях. Периодически наши подразделения делают успехи и на кременском, и на сватовском направлении. Любое скопление личного состава и техники уничтожается нашими артиллеристами», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Кроме того, он отметил, что ВСУ оставляют в последнее время всё больше боеприпасов на линии соприкосновения. По словам Киселева, причина может быть в том числе и в неисправности боеприпасов.

«Поэтому у нас таких трофеев достаточное количество», — заключил помощник главы МВД ЛНР.

Ранее в этот день группа ВСУ попыталась прорваться в сторону города Кременная в ЛНР и была разбита. В МВД ЛНР рассказали, что националисты в составе 200 человек и 10 единиц бронетехники пытались по лесному массиву пройти в сторону Кременной. ВС РФ нанесли по ним артиллерийский удар из ствольной артиллерии.

29 октября Киселев сообщил, что российские войска пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону под Сватово и Кременной. По его словам, боевики пытаются всё больше и больше вклиниться в подразделения армии РФ большими и малыми группами, с бронегруппами, но безуспешно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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