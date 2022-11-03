Одну из самых проблемных улиц ремонтируют во Владивостоке

Во Владивостоке начали асфальтировать проезд в районе Луговой улицы. Перед этим специалисты провели в этом районе работы по устройству ливневой канализации. На подготовленную поверхность асфальт уложат в два слоя.

В мэрии ИА PrimaMedia рассказали, что этот участок ранее вызывал много нареканий у местных жителей. Дорогу регулярно подтапливало из-за выхода грунтовых вод. В результате полотно быстро разрушалось.

В управлении дорог администрации Владивостока рассказали, что укладка нового асфальта займет несколько дней.

Vostokmedia пишет, что сейчас ремонтные работы проводятся на 33 участках города. В частности, приводят в порядок дорогу на Русском острове, участки улиц Калинина, Давыдова, Лазо. На многих ремонт уже завершили.

Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили в Якутске. Ремонт проводился на 27 улицах.