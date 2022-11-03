Путин призвал искать возможности для привлечения инвестиций в новых условиях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача привлечения инвестиций многократно усложнилась в современных условиях, но, несмотря на это, нужно использовать новые возможности.

«Конечно, в современных условиях сегодняшнего дня задача многократно усложнилась, но есть и определенные ниши, которые возникают с этими вызовами, и мы, безусловно, должны ими воспользоваться», — сказал он на совещании с членами правительства 3 ноября.

Путин добавил, что рад тому, что в правительстве есть творческий подход и живой разговор, который позволяет выдерживать линию на стабильное развитие.

«Мне очень приятно, что мы находимся в постоянном диалоге по ключевым вопросам развития экономики. Такой живой, заинтересованный диалог, когда часто мне приходится слышать если не диаметрально противоположные подходы, то разные. В этом и заключается такой творческий подход, который позволяет нам выдерживать ту линию, благодаря которой у нас стабильно развиваются и государственные финансы, и экономика в целом», — пояснил президент.

26 мая президент отметил, что российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется.

17 мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что уход иностранных брендов с рынка открывает «уникальные возможности для новых прорывов, свершений, новых экономических открытий».