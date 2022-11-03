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ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР

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Российские войска на купянском направлении пресекли попытки двух рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать их позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив более 130 боевиков. Об этом заявил 3 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви», — рассказал генерал-лейтенант.

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Накануне в Минобороны также сообщили, что российские войска отбили атаку ВСУ на купянском направлении. В министерстве отметили, что украинские войска силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.

В результате ВСУ потеряли до 150 военных и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

А 1 ноября в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай в Херсонской области. В результате огневого поражения противник был отброшен на исходные рубежи. Также было уничтожено более 110 украинских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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