МАГАТЭ не выявило незаявленных ядерной деятельности или материалов на объектах на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окончило обследование объектов на Украине и сообщило, что не зафиксировало признаков незаявленной ядерной активности по итогам проверки. Заявление об этом появилось в четверг, 3 ноября, в Twitter-аккаунте организации.

«Инспекторы МАГАТЭ завершили работу по обследованию трех объектов на Украине по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и [соответствующих] материалов», — говорится в тексте.

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство готово и дальше проводить подобные проверки на Украине для того, чтобы быть уверенными в отсутствии неофициальной деятельности.

МАГАТЭ начало изучать объекты на фоне сообщения российского Минобороны о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой». 24 октября Гросси заявлял, что специалисты агентства посетят с инспекцией ядерные объекты по запросу Украины.

3 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, указал, что создание Киевом «грязной бомбы» проходит не без участия западных кураторов. Патрушев добавил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности превентивного ядерного удара по России подтверждает неадекватность нынешних властей в Киеве.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой». Минобороны России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной подобного боевого снаряда.

Комментируя заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации, для чего поставил задачу Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве изготовить «грязную бомбу».

Спустя два дня, 25 октября, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

В тот же день постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и город Желтые Воды, чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».