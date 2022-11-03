Электроснабжение в «Москва-Сити» восстановили

Электроснабжение в «Москва-Сити» в столице восстановлено. Об этом в четверг, 3 ноября, заявили в пресс-службе главка МЧС.

«В 18:58 электроснабжение восстановлено», — заявили в ведомстве «РИА Новости».

В это же время проходило совещание президента России Владимира Путина с правительством. Министр экономического развития Максим Решетников подключился к заседанию из башни «Москва-Сити». Глава государства выразил надежду, что ремонтные работы не помешают Решетникову выступить с докладом об инвестициях.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, да, восстановилось электричество», — отметил министр.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что сигнализация сработала в башне квартала «Москва-Сити», признаков пожара не обнаружено.

Три башни остались без света. По данным «Известий», в зданиях не работали пять лифтов. В одном из них застряли четыре человека.