Турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян

Один из крупнейших банков Турции DenizBank ужесточил условия открытия и использования счетов для россиян, повысив почти в 10 раз минимальную сумму депозита, необходимого, чтобы стать клиентом банка. Об этом пишет 3 ноября РБК, ссылаясь на информацию посредников, помогающих россиянам открывать карты в турецких кредитных организациях.

Теперь для открытия счета россиянам придется внести депозит в размере не меньше $5 тыс. (почти 310 тыс. рублей), который будет заморожен в течение 30 дней. До нововведений размер депозита составлял около $540 (примерно 33 тыс. рублей).

Помимо увеличения суммы депозита DenizBank также установил минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс. и разрешил его проводить только при подтверждении необходимости операции.

Кроме того, теперь при открытии счета банк просит новых клиентов из РФ подписать документ о том, что они обязуются не использовать счет в DenizBank для совершения трансакций «за границу для перевода, и/или других заграничных трансакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют». Если же клиент нарушит условия, то банк может прекратить его обслуживать. Между тем ограничения на входящие переводы в документе не прописаны.

По информации посредника, исходящие переводы можно совершать только при сумме от $10 тыс. и только при необходимости и наличии подтверждающих документов, например чека об оплате услуг отеля за границей.

По данным издания, банк ужесточил условия в связи с тем, что опасается, что россияне будут использовать счета в DenizBank как «посредника» для переводов из российских банков на счета в заграничных кредитных организациях в других странах, а также для покупки криптовалют. Отмечается, что ограничения на исходящие переводы существовали и раньше, однако их озвучивали клиентам устно, поэтому они часто не соблюдались.

19 сентября стало известно, что DenizBank прекратил обслуживание российских банковских карт «Мир». Примеру этого банка последовали и другие турецкие кредитные организации.

Известно, что в настоящее время банки Анкары и Москвы обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативной российскому «Миру». По данным газеты Aydınlık, данную систему и трансакции по ней Турция контролирует самостоятельно и напрямую, в связи с чем «США будет нелегко найти повод для вмешательства» в ситуацию.

До этого, 15 сентября, минфин США сообщил, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования российской платежной системы «Мир» за пределами РФ.