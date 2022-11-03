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Das Erste сообщил о нехватке лекарств в Германии

Das Erste: ФРГ столкнулась с нехваткой лекарств
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Фото: REUTERS/SOPA Images
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Германия столкнулась с дефицитом лекарств. Об этом 2 ноября сообщил немецкий телеканал Das Erste.

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«Нехватку лекарственных препаратов ощущают на себе пациенты с разными заболеваниями: от мигрени до астмы или диабета», — рассказали журналисты.

Как уточнила «Газета.Ru», такую ситуацию связывают с ростом цен на электроэнергию и проблемами с логистикой вспомогательных материалов и активных компонентов.

28 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что немецкая экономика тяжело переживает энергетический кризис. По ее словам, из-за сокращения трубопроводных поставок российского газа в Евросоюз и четырехкратного роста цен на газ счета за электроэнергию стали серьезной проблемой для населения и промышленности, особенно таких производств, как удобрения, металлургия, химия, машиностроение.

В тот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

2 ноября был опубликован опрос, проведенный немецкой торгово-промышленной палатой, который показал, что местные компании готовятся к очередному экономическому спаду в ближайшие 12 месяцев.

ФРГ и другие страны Европы столкнулись с резким ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части энергоресурсов из РФ нанес удар по экономике стран, где теперь зашкаливает инфляция.

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