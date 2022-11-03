В США предрекли смену политического вектора при победе республиканцев

В США поменяется политический вектор, если на выборах в конгресс 8 ноября победят республиканцы. Об этом 3 ноября «Известиям» заявил бывший сенатор от республиканской партии США Брюс Маркс.

«Если республиканцы займут палату представителей, это поменяет политический вектор страны. Они смогут остановить этот нонсенс — назначить слушание по очередному делу [экс-президента США Дональда] Трампа. Я надеюсь, что новое правительство даст начало новой экономической политике. Я думаю, республиканцы справятся с этим, потому что они беспокоятся о нашей собственной экономике. А сейчас мы имеем высокие цены на газ и инфляцию, и республиканцы это понимают — это один из главных посылов партии на выборах», — сказал он.

Также экс-сенатор отметил, что при победе республиканцев может начаться расследование в отношении действующего американского лидера Джо Байдена и его сына.

«Республиканцы будут контролировать демократов на правах большинства. Я думаю, мы увидим очень агрессивное отношение от республиканцев в правительстве, расследования в отношении правительства Байдена, а может быть, и расследования по делу сына Байдена. Я думаю, мы увидим и расследование над Байденом, из-за того что он давал слишком много денег Украине, также мы можем ожидать хороших сделок с Китаем», — сказал Маркс.

24 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что в том случае, если на выборах в конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины. Он добавил, что Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

20 октября Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он отметил, что уверен относительно предстоящих выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.