Реклама
Прямой эфир
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Мир
Один человек погиб и семеро пострадали при покушении на экс-премьера Пакистана
Мир
Илон Маск подтвердил свое выступление на саммите G20
Мир
ЕК представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан на €1 млрд
Общество
Чемпиона UFC Махачева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Мир
The Times предупредила об угрозе краха пенсионной системы Германии
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд
Мир
Страны Западных Балкан подписали соглашение о безвизовом режиме
Мир
Welt узнал о неизменности позиции канцлера ФРГ Шольца по Украине
Мир
МАГАТЭ не подтвердило создание «грязной» бомбы на территории Украины
Мир
Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину
Мир
На Украине раскрыли схему по присвоению 250 млн гривен под закупку бронежилетов

В США предрекли смену политического вектора при победе республиканцев

Экс-сенатор США Маркс: Вашингтон поменяет политический вектор, если на выборах в конгресс победят республиканцы
0
Фото: REUTERS/Gaelen Morse
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США поменяется политический вектор, если на выборах в конгресс 8 ноября победят республиканцы. Об этом 3 ноября «Известиям» заявил бывший сенатор от республиканской партии США Брюс Маркс.

Выбирай и властвуй: смогут ли республиканцы занять обе палаты конгресса
Что поможет консерваторам получить большинство и как изменится политика США после 8 ноября

«Если республиканцы займут палату представителей, это поменяет политический вектор страны. Они смогут остановить этот нонсенс — назначить слушание по очередному делу [экс-президента США Дональда] Трампа. Я надеюсь, что новое правительство даст начало новой экономической политике. Я думаю, республиканцы справятся с этим, потому что они беспокоятся о нашей собственной экономике. А сейчас мы имеем высокие цены на газ и инфляцию, и республиканцы это понимают — это один из главных посылов партии на выборах», — сказал он.

Также экс-сенатор отметил, что при победе республиканцев может начаться расследование в отношении действующего американского лидера Джо Байдена и его сына.

«Республиканцы будут контролировать демократов на правах большинства. Я думаю, мы увидим очень агрессивное отношение от республиканцев в правительстве, расследования в отношении правительства Байдена, а может быть, и расследования по делу сына Байдена. Я думаю, мы увидим и расследование над Байденом, из-за того что он давал слишком много денег Украине, также мы можем ожидать хороших сделок с Китаем», — сказал Маркс.

24 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что в том случае, если на выборах в конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины. Он добавил, что Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

20 октября Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он отметил, что уверен относительно предстоящих выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022