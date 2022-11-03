Три небоскреба «Москва-Сити» остались без света

Три башни в «Москва-Сити» остались без света, в них проводится эвакуация.

По данным «Известий», в высотных зданиях не работают пять лифтов. В одном из них застряли четыре человека.

Ранее, 6 октября, возле башен «Москва-Сити» в столице загорелся автомобиль. Очевидцы сообщили, что огонь охватил машину после хлопка. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Злоумышленника, совершившего целенаправленный поджог автомобилей, задержали. Поджигателем оказался автор любительских фильмов ужасов.