В США мужчина попытался прорваться на территорию Пентагона

В США мужчина попытался прорваться на машине на территорию Пентагона и задавить охрану, крича при этом, что он ненавидит Америку. Его удалось задержать на месте преступления, передает телеканал CBS News 3 ноября.

Как следует из документов федерального суда, инцидент произошел на прошлой неделе, 27 октября. Нападавшим оказался 36-летний Тамират Ехуалаворк из Эфиопии. Он пересек контрольно-пропускной пункт возле Пентагона и начал ускоряться. Когда один из офицеров привлек его внимание, он сразу попытался совершить наезд на стража правопорядка, однако это у него не получилось. Тогда злоумышленник решил продолжить движение, но охрана смогла заблокировать его автомобиль.

Во время задержания Ехуалаворк заявил, что «ненавидит Америку» и «пытался убить людей». Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за использование автомобиля в качестве оружия и сопротивление федеральной полиции.

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