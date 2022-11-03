Продюсер Андрей Разин заявил, что видеозаписи с Юрием Шатуновым будут удалены из Сети

Андрей Разин потребовал удалить из Сети видео с Юрием Шатуновым. Также продюсер «Ласкового мая» анонсировал перезапуск проекта. Он отметил, что видеозаписи с певцом исчезнут из интернета в течение трех месяцев, передает телеканал «Известия». Контент останется на каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май» на YouTube. Теперь, со слов продюсера, видео с группой будут размещать только с согласия правообладателя. В свою очередь, Аркадий Кудряшов, представитель Юрия Шатунова, опроверг заявления Разина, назвав их бредом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.