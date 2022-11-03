Пробки в Москве достигли девяти баллов. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Плотное движение наблюдается в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК), Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе. Кроме того, заторы фиксируются на вылетных магистралях в сторону области.

Отмечается, что с утра по столичным дорогам проехало примерно на 40 тыс. больше автомобилей, чем вчера.

Пробки обусловлены предстоящими длинными выходными, а также мелкими ДТП и ремонтными работами на МКАД и ТТК.

4 ноября в России отмечается День народного единства. В связи с этим у работающих россиян будет на один выходной больше — с 4 по 6 ноября включительно.

По случаю знаменательной даты по всей стране пройдут праздничные мероприятия, концерты и салюты.