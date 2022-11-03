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Пользователей Сети разозлили слова главы МИД Украины

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Фото: Global Look Press/imago images.de/IMAGO/Felix Zahn
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Интернет-пользователей разозлили слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о зерновой сделке. Они оставили свои комментарии под постом в Twitter, опубликованным 2 ноября.

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В нем Кулеба рассказал, что провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили дальнейшие шаги по обеспечению функционирования зернового коридора и освобождению украинских пленных.

«Да, после того, как вы согласились на подписание договора больше не атаковать Черноморский флот — перестаньте опускать эту важную деталь!» — ответил на это Number17.

«Тогда не используйте коридор для нападения на российский Черноморский флот, нацисты!» — заявил Conny Eriksson.

«Попрошайка», — указал Tim.

«Марионетка», — добавил Ami.

3 ноября Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе стоят «люди доброй воли». Он также заявил, что Украина якобы никогда не использовала гуманитарный коридор в военных целях.

Накануне пользователи Twitter из Германии подвергли критике посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, который назвал РФ террористическим государством.

Также 31 октября читатели портала Breitbart выразили свое негодование тем, что Белый дом обсуждает выделение дополнительной помощи Украине в размере $50 млрд после промежуточных выборов в палату представителей. Они заподозрили власти в отмывании денег.

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