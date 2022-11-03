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Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

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Фото: Global Look Press/Bundesbank
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Объем международных резервов России с 21 октября по 28 октября увеличился на $9,1 млрд. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Центробанка.

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«Объем международных резервов по состоянию на 28 октября составил $550,1 млрд, увеличившись за неделю на $9,1 млрд, или на 1,7%, под воздействием положительной переоценки», — уточнил регулятор.

По состоянию на 21 октября международные резервы отмечались на уровне $541 млрд.

Страны Запада заморозили российские резервы на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Международные резервы — высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 13 марта заявил, что всего заморожено $300 млрд золотовалютных резервов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс 29 октября заявил, что замороженные активы можно сохранить в качестве гарантии участия Москвы в восстановлении Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 31 октября подчеркнул, что РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в этом вопросе.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 ноября заявила, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку активов на Западе.

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