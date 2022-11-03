Один человек погиб и семеро пострадали при покушении на экс-премьера Пакистана
Один человек погиб и еще семеро получили ранения при покушении на бывшего премьера Пакистана Имрана Хана. Об этом сообщила 3 ноября пакистанская газета Dawn.
Имран Хан ранее в четверг получил ранение в ногу в результате обстрела неизвестным его машины, двигавшейся во главе колонны сторонников партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Нападение было совершено возле города Вазирабад. Экс-премьер госпитализирован. Подозреваемый задержан.
«Семь человек, в том числе бывший премьер-министр Имран Хан и другие лидеры партии, были ранены, а партийный работник погиб», — сообщила газета со ссылкой на полицию.
Действующий премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку и поручил министру внутренних дел Ране Санаулле немедленно запросить отчет у генерального инспектора полиции.
30 октября газета The Express Tribune сообщила, что журналистка Садаф Наим погибла, попав под колеса грузовика, в котором находился Имран Хан. Инцидент произошел в городе Садхок. Наим освещала марш сторонников Хана, который направлялся к Исламабаду. Журналистку толкнули, и она упала под колеса авто.
Тогда руководство партии остановило марш. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью женщины.
Имран Хан был смещен с должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция Пакистана инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.