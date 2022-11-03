Страны Западных Балкан подписали соглашение о безвизовом режиме

Премьер-министры шести стран Западных Балкан во время встречи в Берлине официально подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках. Видео с церемонии опубликовало 3 ноября агентство Ruptly.

На представленных кадрах присутствуют лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии. Также на церемонии подписания находились канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Условия соглашения были согласованы в октябре. Безвиз позволяет путешествовать в данных странах по удостоверениям личности.

Церемония стала частью Берлинского процесса, возглавляемой Германией инициативы по развитию сотрудничества в регионе.

Во время переговоров в октябре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что создание «общего регионального рынка» в этих странах стало «важным шагом вперед в процессе вступления в ЕС».

Албания, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия имеют статус кандидата в члены ЕС.

В конце сентября в Совете ЕС заявили «Известиям», что союз готов предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус страны-кандидата и считает необходимым ввести безвизовый режим для частично признанного Косово.