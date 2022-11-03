Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных
- Новости
- Армия
- Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных
Более 100 бойцов Российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны РФ 3 ноября.
«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
О том, что 3 ноября между Россией и Украиной состоится обмен пленными по формуле «107 на 107», ранее в этот день сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, из общего количества освобожденных 65 человек — из ЛДНР.
До этого обмен пленными по формуле «50 на 50» состоялся 29 октября. 17 октября также состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Тогда украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находящихся в украинском плену с февраля.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».