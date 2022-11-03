The Times предупредила об угрозе краха пенсионной системы Германии

Пенсионная система Германии находится на грани краха из-за нехватки денег, заявил обозреватель британской газеты The Times Оливер Муди.

«Государственная пенсионная система ФРГ находится на грани краха, а так как продолжительность жизни не прекращает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить», — считает он.

Муди напомнил, что экономисты ранее предупреждали власти страны, что пенсионная система может рухнуть, если правительство не проведет экономические реформы. Однако политики, утверждает обозреватель, не восприняли их слова всерьез.

По мнению главы конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнера Дулгера, конец пенсионной системы Германии настанет в ближайшие пять лет. В беседе с обозревателем издания он рассказал, что для того, чтобы этого избежать, правительству страны нужно остановить тенденцию «щедрых выплат».

На сегодняшний день пенсионер в Германии получает в среднем 48% от размера средней зарплаты по стране.

«Сейчас на 100 работников, платящих взносы в пенсионный фонд, 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70», — добавил Дулгер.

Он также выразил мнение, что для немецкого правительства тема изменения пенсионной системы является чем-то вроде табу, что увеличивает риски ее краха.

28 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными. Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

25 сентября немецкий телеканал Welt сообщил, что риск бедности каждого шестого немца в возрасте старше 65 лет увеличился до 17,4%. Согласно исследованию Федерального статистического управления Германии, за четыре года уровень риска бедности среди людей старше 65 лет вырос с 14,7% в 2018 году до 17,4% в 2022-м. Таким образом, в распоряжении каждого шестого пожилого немца менее 60% от среднего дохода населения.

Также в материале Welt приводятся слова немецкого депутата, члена бундестага Дитмара Барча, который прогнозирует «лавину бедности» в Германии зимой и отмечает, что базовой пенсии будет недостаточно для обеспечения потребностей пожилых немцев.