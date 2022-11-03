Опубликованы кадры задержания подозреваемого в расчленении своей жены в Москве

В распоряжении «Известий» оказались кадры задержания 93-летнего жителя Москвы, подозреваемого в расчленении своей супруги на западе столицы.

На кадрах видно, как пенсионера усаживают в автомобиль, при этом придерживая его под руки.

В этот же день день 3 ноября в Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», под окнами жилого дома нашли человеческую руку, две ноги и голову.

Позже правоохранители установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 93-летний супруг погибшей. В его квартире были обнаружены останки тела погибшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).