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Опубликованы кадры задержания подозреваемого в расчленении своей жены в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В распоряжении «Известий» оказались кадры задержания 93-летнего жителя Москвы, подозреваемого в расчленении своей супруги на западе столицы.

На кадрах видно, как пенсионера усаживают в автомобиль, при этом придерживая его под руки.

В этот же день день 3 ноября в Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», под окнами жилого дома нашли человеческую руку, две ноги и голову.

Позже правоохранители установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 93-летний супруг погибшей. В его квартире были обнаружены останки тела погибшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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