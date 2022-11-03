МИД России: есть информация о передаче Лондоном Киеву подводных беспилотников

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании передали украинской стороне определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом 3 ноября говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

С помощью данных аппаратов Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота, отмечается в сообщении. В МИДе указали, что активное участие британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины несет угрозу эскалации ситуации и может привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Как уточнили в министерстве, в сентябре 2020 года Лондон и Киев договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов.

«В конце 2020 года стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море «Инициатива по морской подготовке ВМСУ», включающей курсы подготовки боевых пловцов», — отметила российская сторона

Кроме того, Лондон обучает в Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей, в частности готовит их к управлению беспилотниками для поражения кораблей, добавили в МИДе.

Указано, что Великобритания готовила экипажи передаваемых Украине тральщиков в августе–сентябре 2022 года. На основании этого 3 ноября в МИД РФ была вызвана посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт. Дипломату выразили решительный протест.

Перед визитом посла в министерство на улице собрались люди. Они встретили ее лозунгами «Британия — страна-террорист».

Корабли Черноморского флота России 29 октября отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Тогда официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что при атаке Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Конашенков отметил, что в ходе отражения атаки было уничтожено на внешнем рейде Севастополя четыре морских украинских беспилотных аппарата, на внутреннем рейде уничтожили еще три аппарата.

По имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области.