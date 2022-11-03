Вучич прокомментировал инцидент со сбитым над Сербией беспилотником
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал инцидент со сбитым беспилотником, заявив, что власти страны никому не позволят шпионить за сербскими казармами. Об этом он сообщил в интервью агентству Tanjung, опубликованном 3 ноября.
Как рассказал Вучич, неопознанные летательные аппараты уже не в первый раз были замечены над казармами сербской армии. «Мы не можем позволить кому-либо шпионить за нашими казармами», — заявил он.
При этом он отметил, что сейчас на Сербию оказывается давление, в связи с чем он в ближайшие дни планирует обратиться к сербскому народу. Кроме того, из-за сложившейся ситуации в стране он может отменить некоторые запланированные визиты за границу.
О том, что Вооруженные силы Сербии сбили неопознанный беспилотник над территорией страны, стало известно накануне, 2 ноября. Как сообщалось, дрон был сбит над армейскими казармами, расположенными в городе Рашка, который расположен близ административной линии с Косово и Метохией. По данным издания, устройство вело наблюдение и разведку.
За день до этого Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники над Центральной Сербией. Это произошло после того, как неопознанные летательные аппараты были обнаружены рядом с городом Рашка.
В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 21 ноября начнут штрафовать на сумму в размере €150. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока автомобили будут изымать как не имеющие регистрации.
В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. Они заявили, что окажут мирное сопротивление.
На этом фоне глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность.
Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина оценила вероятность военного столкновения и отметила, что Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы упредить провокации Албании и продемонстрировать готовность защитить сербов. За этим, по ее словам, не стоит искать потенциал серьезной эскалации.
В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.