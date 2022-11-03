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Вучич прокомментировал инцидент со сбитым над Сербией беспилотником

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал инцидент со сбитым беспилотником, заявив, что власти страны никому не позволят шпионить за сербскими казармами. Об этом он сообщил в интервью агентству Tanjung, опубликованном 3 ноября.

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Как рассказал Вучич, неопознанные летательные аппараты уже не в первый раз были замечены над казармами сербской армии. «Мы не можем позволить кому-либо шпионить за нашими казармами», — заявил он.

При этом он отметил, что сейчас на Сербию оказывается давление, в связи с чем он в ближайшие дни планирует обратиться к сербскому народу. Кроме того, из-за сложившейся ситуации в стране он может отменить некоторые запланированные визиты за границу.

О том, что Вооруженные силы Сербии сбили неопознанный беспилотник над территорией страны, стало известно накануне, 2 ноября. Как сообщалось, дрон был сбит над армейскими казармами, расположенными в городе Рашка, который расположен близ административной линии с Косово и Метохией. По данным издания, устройство вело наблюдение и разведку.

За день до этого Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники над Центральной Сербией. Это произошло после того, как неопознанные летательные аппараты были обнаружены рядом с городом Рашка.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 21 ноября начнут штрафовать на сумму в размере €150. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока автомобили будут изымать как не имеющие регистрации.

В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. Они заявили, что окажут мирное сопротивление.

На этом фоне глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность.

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина оценила вероятность военного столкновения и отметила, что Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы упредить провокации Албании и продемонстрировать готовность защитить сербов. За этим, по ее словам, не стоит искать потенциал серьезной эскалации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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