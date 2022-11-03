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Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
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Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков

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Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий
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Временно исполняющим обязанности куратора туротрасли назначен действующий заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, который в ведомстве отвечает за региональную политику. Как стало известно 3 ноября, он будет курировать вопросы туризма в Минэкономразвития до момента назначения профильного руководителя отрасли.

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«Согласно приказу министра, куратор-заместитель, отвечающий за туротрасль, должен координировать и заниматься реализацией приоритетных направлений госрегулирования туристической деятельности», — указано на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Дмитрий Вахруков занимает должность заместителя министра экономического развития с 3 мая 2022 года. До этого, с 2018 по 2022 год, он являлся директором департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, позже переименованного в департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ.

На госслужбу Вахруков был принят в 2014 году на должность начальника отдела государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономического развития РФ.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

Как объяснил 21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после упразднения Ростуризма работа в России в этой сфере переходит на более высокий уровень. Она будет продолжена в связи с амбициозными планами развития внутреннего туризма. По его словам, «все достижения Ростуризма будут сохранены и будут развиваться уже в составе министерства».

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С 5 июня 2020 года агентство находилось в прямом подчинении правительства РФ. С февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.

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