Гутерриш допустил обеспечение доступа к удобрениям из РФ к саммиту G20

К саммиту «Группы двадцати» (G20) в Индонезии может быть достигнут прогресс в продлении договоренностей по экспорту зерна с Украины, а также могут быть устранены препятствия на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Об этом 3 ноября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, до саммита «еще многое произойдет».

«Я надеюсь, что к встрече на Бали будет достигнуто продление договоренностей по зерну и будет найдено решение остающихся проблем на пути экспорта российских продовольствия и удобрений», — сказал он.

В рамках зерновой сделки с Украины вывезено 10 млн т зерна и другого продовольствия, добавил Гутерриш.

«На сегодняшний день через черноморский коридор вывезено 10 млн т зерна. Чтобы достичь этого рубежа, понадобилось всего три месяца», — сказал генсек ООН.

Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров отметил, что результатов по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет. Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, подчеркнул дипломат. В ближайшее время должны быть приняты серьезные меры в отношении той части сделки, которая касается российского экспорта, добавил он.

Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. 19 ноября истекает срок действия зерновой сделки.

Накануне Россия возобновила свое участие в черноморской зерновой инициативе, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.