Бербок анонсировала совместную помощь стран G7 Украине зимой

«Группа семи» (G7) предоставит Украине совместную помощь предстоящей зимой. Об этом в четверг, 3 ноября, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Мюнстере. Фрагмент ее выступления приводит YouTube-канал NTV Nachrichten.

Отмечается, что Украине предоставят обогреватели автономной генерации, насосы, а также кровати, одеяла и палатки.

«И общую зимнюю помощь, которую мы будем координировать вместе здесь как партнеры по G7 <...> Мы не позволим большому числу людей — старикам, детям, подросткам, семьям — умереть от голода или холода в предстоящие зимние месяцы», — добавила Бербок.

20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. По словам главы правительства, финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет «задачей поколений».

11 октября стало известно, что лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Уточнялось, что «большая семерка» продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, в заявлении по итогам прошедшего в этот день экстренного саммита «большой семерки» сообщалось, что страны планируют изучить способы использования активов России в восстановлении Украины. Тогда же Шольц отдельно заявил о необходимости выработать «план Маршалла для Украины».

До этого, 9 октября, правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

Страны G7 стали предоставлять Украине финансовую и военную помощь на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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